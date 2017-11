A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a operação 'Zumbi dos Palmares' durante o feriado. As ações começam nesta sexta e seguem até segunda (20). O objetivo é intensificar a fiscalização de trânsito e coibir infrações potenciais causadoras de acidentes graves, além de reprimir a criminalidade.

Haverá viaturas e motocicletas nos dias e horários de maior movimento, com policiais operando radares portáteis e etilômetros. Além disso, será utilizada uma aeronave para fiscalização aérea das rodovias. Serão realizadas ações preventivas com relação ao excesso de velocidade, uso de bebida alcoólica, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas.

PRF inicia operação Zumbi dos Palmares nas rodovias federais do RJ

O motorista que for viajar deve fazer um planejamento da viagem, programando as paradas e evitando quaisquer imprevistos. É importante que tenha feito uma revisão na parte mecânica do veículo. Assim como a documentação, tanto do condutor quanto do veículo. Quaisquer emergências nas rodovias federais, a PRF pode ser chamada através do telefone 191.

Rio de Janeiro

As principais rodovias do estado receberão reforço no policiamento, como a Ponte Rio-Niterói (BR-101), rodovias Niterói-Manilha (BR-101), Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040) e Rio-Santos (BR-101). Nas rodovias federais do interior e na região Metropolitana do Rio também haverá esquema especial de fiscalização, como em Magé, Teresópolis, Barra do Piraí, Petrópolis, Resende, Macaé, Campos dos Goytacazes e arredores.