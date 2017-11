Polícia prende receptador com carga roubada de chocolates no Mercadão de Madureira

Policiais da Delegacia de Roubos e Cargas (DRFC) prenderam, nesta quinta-feira (16), um homem durante ação no interior de um estabelecimento comercial do Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Com ele foi apreendidas aproximadamente mil caixas de chocolates da marca Garoto, cujo lote apontava para produto de roubo.

Após as investigações, os agentes identificaram os receptadores finais dos produtos roubados, tendo a especializada identificado, após a prisão, dois responsáveis por "atravessar" a carga dos ladrões para os receptadores. As investigações também revelaram a participação de sociedades empresárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo, responsáveis por "esquentar" as mercadorias mediante emissões de notas fiscais de venda, fatos que serão apurados em inquérito policial desmembrado.