Mão dupla na BR-040 em Petrópolis opera desde a madrugada desta sexta-feira

O trecho de mão dupla adotado na BR-040 em Petrópolis por conta da interdição do km 81RJ entrou em operação pouco depois da meia-noite desta sexta (17). A pista sentido Juiz de Fora, na subida da Serra de Petrópolis, opera em mão dupla, entre o km 81 (logo após o Túnel do Quitandinha) e o km 78. Esse trecho de 3 quilômetros está sinalizado, permitindo o fluxo de tráfego com segurança em ambos os sentidos.

Para quem trafega no sentido Rio de Janeiro, o acesso ao trecho de mão dupla se dá na altura do km 80/RJ. O tráfego segue por mão dupla até o retorno existente pouco antes do Túnel do Quitandinha.

O acesso e a saída desse trecho passaram pelas adequações de geometria necessárias. A adequação também permite que ônibus municipais que atendem ao Contorno possam continuar circulando. O trecho em mão dupla não permite ultrapassagens e a velocidade está limitada a 50km/h.