Guarda Municipal atua com 151 guardas na 22ª Parada do Orgulho LGBTI em Copacabana

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montou operação especial com efetivo de 151 guardas para a 22ª Parada do Orgulho LGBTI, que acontece neste domingo (19), a partir de 16h, na Praia de Copacabana. Além das ações de ordenamento urbano e de trânsito, a GM-Rio também empregará equipes na fiscalização das posturas municipais, nas ruas e na areia da praia.

A operação da GM-Rio terá início a partir das 23h30 de sábado, dia 18, com montagem de bloqueios viários nos acessos à Avenida Atlântica. O percurso terá início às 16h a partir do Posto 5 e segue em direção ao Posto 2, na Praça do Lido.

O planejamento também contará com efetivo próximo às estações do metrô Cantagalo, Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos, que receberá grande fluxo de participantes do evento. O efetivo será empregado em toda a orla de Copacabana e será mantido até o final da parada, com previsão de liberação das vias prevista para as 23h.