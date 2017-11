Governo do Rio quita salário de setembro para quem ganha até R$ 2.826

A Secretaria de Fazenda do governo do Estado do Rio de Janeiro está pagando hoje (17) o salário de setembro para 132.644 servidores ativos, inativos e pensionistas que ainda não receberam vencimentos e ganham até R$ 2.826 líquidos. O governo está disponibilizando R$ 200 milhões para o pagamento desses funcionários.

Os depósitos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. Com este depósito, a folha salarial de setembro ficará pendente para 68.649 servidores, representando R$ 364 milhões.

O governo depende da arrecadação da Secretaria de Fazenda para quitar o pagamento de setembro. A secretaria não informou quando será feito o depósito.