Crivella prestigia concerto que celebra os 20 anos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assistiu nesta sexta-feira (17), ao concerto que celebrou os 20 anos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio. O evento realizado no entorno do Estádio Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade, reuniu um coro de cerca de 450 alunos da rede municipal de ensino.

"Nas estatísticas, essas crianças são 15% da população, mas 100% do nosso futuro. Se nós tivermos meninos cantando, amanhã eles não vão estar com fuzil na mão dando tiro. Os meninos no canto, no violão e também no teclado vão continuar a construir o Rio de Janeiro que todos nós sonhamos. Um Rio sem violência. A música é a linguagem da alma da gente", disse o prefeito.

Crivella com crianças da Orquestra de Vozes Meninos do Rio

O concerto marcou o encerramento do ano letivo da orquestra, que reúne cerca de mil alunos no total. A regência foi da maestrina Denise Vieira, que substituiu o maestro Julio Moretzsonh. Outro destaque da apresentação foram as várias coreografias criadas por Caio Nunes.

"Com a música as pessoas dançam. Com a música as pessoas se casam, batizam seus filhos e enterram seus mortos. A música faz um papel extraordinário e insubstituível na nossa vida", completou Crivella.

As crianças e jovens têm entre 7 e 16 anos, e integram corais de diferentes escolas municipais. Eles cantaram músicas de Michael Jackson, Vinicius de Moraes, Lenine e Tim Maia, entre outros artistas.

"Estou muito emocionado. Esse projeto vai dar um salto porque temos planos de expandir o ensino de música para toda a rede municipal de ensino", disse o secretário Municipal de Educação, Cesar Benjamin.

Durante todo o ano são realizadas oficinas semanais com os professores de música no Centro de Artes Calouste Gulbekian, na Cidade Nova, para que eles multipliquem o ensinamento de canto nas salas de aula. Participam da orquestra escolas e núcleos de arte das 11 Coordenadorias de Educação Regional (CREs).