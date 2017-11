BT-116 tem esquema especial para feriado da Consciência Negra

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) dá início, na manhã desta sexta-feira (17/11), ao esquema especial na Rodovia Dumont (BR-116/RJ) para o final de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra. O plantão será mantido até a noite de segunda-feira (20/11). A concessionária calcula que nesse período passem pela via aproximadamente 120 mil veículos. Todas as obras com intervenção no tráfego serão suspensas, com exceção do serviço de recuperação do pavimento no Km-122, na Praça de pedágio de Santa Guilhermina, que deixa o tráfego em meia pista até a noite de sexta-feira (17/11). Esta intervenção não interfere na viagem de quem segue do Rio de Janeiro com destino a Teresópolis e da Baixada Fluminense para a Região dos Lagos.

Durante o feriado, a CRT manterá de plantão na BR-116/RJ, seis (06) viaturas de inspeção, sete (07) guinchos (quatro leves, um pesado e dois superpesados), três (03) carros resgate, (01) UTI Móvel e uma (01) ambulância. Nos horários de maior tráfego, a CRT disponibilizará papas-filas na praça principal de pedágio, em Bongaba.

A concessionária disponibiliza os números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações, com ligações gratuitas, em plantão 24h. Seis painéis de mensagens variáveis são utilizados também para orientação dos motoristas. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5), e na BOP (Base Operacional), em Águas Quentes (km-41), podem ser usados telefones e sanitários.

PEDÁGIO - A tarifa para carros de passeio na praça principal em Bongaba (km-133,5) é de R$ 18,10 e R$ 12,60 nas auxiliares de Santo Aleixo (km-114) e Santa Guilhermina (km-122). Veículos pesados têm o valor da tarifa multiplicado pelo número de eixos. Motocicletas pagam R$ 9,00 na praça principal e R$ 6,30, nas auxiliares.

NATAL SOLIDÁRIO – A CRT está realizando sua campanha Natal Solidário para doação de brinquedos a crianças de entidades sem fins lucrativos da região da Rodovia Santos Dumont. As doações, brinquedos novos e usados (em bom estado e sem peças faltando), podem ser entregues nas cabines de pedágio. Quem quiser doar em grande quantidade, deve se dirigir ao Centro de Atendimento ao Usuário (CAU), ao lado da praça de pedágio Engenheiro Pierre Berman, no Km-133,5 da via, em Bongaba. As doações serão aceitas até 3 de dezembro.