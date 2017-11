Seminário gratuito terá foco no futuro da engenharia

O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) realizará o II Seminário Carioca de Inovação, Custos e Projetos - O Futuro da Engenharia, no próximo dia 30, quinta-feira, no auditório do Clube de Engenharia, no centro do Rio.

O evento é gratuito e irá debater o futuro da engenharia no país, além de fomentar a propagação de conhecimentos sobre o cenário atual do segmento. Entre os assuntos abordados, estarão temas importantes como: Internet das Coisas, Cidades Inteligentes e Economia do Futuro.

Programação:

13h - Credenciamento

13h30 - Abertura

14h - Economia do Futuro

Samuel Barros

14h30 - Desenvolvimento Integrado de Metrópole

15h - Governança de Projetos em Empresas Público-Privadas

Raphael Albergarias

15h30 - Internet das Coisas Marinilza Bruno de Carvalho e Austeclynio Pereira

16h30 - Mesa Redonda

Tema: O Futuro da Engenharia

17h30 - Mestrado Profissional

17h45 - Coffee break

18h15 - Mesa Redonda

Tema: Inovação Aplicada à Engenharia

19h - Parcerias Público-Privadas para Smart Cities

Vitor Amuri Antunes

19h30 - Custos de PPPs/Concessões

Paulo Dias

20h - Cidades Inteligentes e Humanas: o caminho para o futuro!

André Gomyde

20h50 - Encerramento