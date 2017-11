MPF pede a prisão de Jacob Barata Filho

O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta quinta-feira (16) que a Justiça reveja a prisão domiciliar de Jacob Barata Filho, no âmbito da Operação Ponto Final. Segundo o MPF, o empresário não está respeitando as medidas cautelares impostas a ele e continuar trabalhando no ramo de transportes do Rio de Janeiro.

Barata Filho foi preso na última terça-feira *14) na Operação Cadeia Velha, a mesma que foi responsável pelo pedido de prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Picciani (PMDB) e dos também deputados Paulo Melo e Alberto Albertassi, ambos do PMDB.

Por isso, o pedido dos procuradores da Ponto Final é pela manutenção da prisão, já que Barata Filho não está mais em prisão domiciliar.

Barata Filho foi preso na última terça-feira *14) na Operação Cadeia Velha

Em resposta, a defesa do empresário afirma que o pedido de prisão é ilegal e nega que tenha havido descumprimento das medidas cautelares. A defesa diz, ainda, que "a única forma encontrada pelo MPF para processar alguém criminalmente seja através da privação antecipada e indevida da liberdade".