Unigranrio lança curso de psicologia com presença de especialistas

A Unigranrio/Barra lança na próxima quarta-feira (22), a partir das 18h, seu curso de Psicologia. Durante o evento, haverá o debate “Encontro da Psicanálise e Universidade”, com presença de renomados psicanalistas do Rio de Janeiro, que abordarão temas que decorrem da articulação da escuta clínica do sofrimento psíquico com a medicina e as contribuições do saber psicanalítico para a formação desse profissional, no campo da saúde.

A psicanalista Elizabeth da Rocha Miranda participa da mesa redonda e comenta sobre seu mais recente livro “Desarrazoadas: devastação e êxtase”. O evento ainda terá a performance teatral “Clarice Lispector, a última entrevista”, que contemplará o tema abordado por Elizabeth Miranda. Entrada franca.

Elizabeth da Rocha Miranda é conhecida internacionalmente no campo da Psicanálise, tendo participado da implantação dos estudos fundamentados no ensino de Jacques Lacan, no Brasil. Com consultório na Barra da Tijuca, Elizabeth Miranda também desenvolve seminários na Zona Oeste com temas variados na abordagem psicanalítica. Recentemente publicou o livro "Desarrazoadas: devastação e êxtase", fruto de anos de pesquisa sobre o feminino na psicanálise, que se formalizou em uma tese de doutoramento, defendida na UERJ.

Programação completa

18:30h – Mesa Redonda: “Psicanálise, clinica e instituição”.

Palestrantes:

Elizabeth da Rocha Miranda – A última flor da medicina.

Doutora e mestre em Psicanálise pela UERJ; Analista e membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, autora do livro “Desarrazoadas: devastação e êxtase”, coordenadora do livro ‘A clínica do ato, artigos publicados na França, Austrália, Espanha, Colômbia e Argentina.

Georgina Cerquize – “Considerações sobre a clinica psicanalítica e a Universidade”.

Mestre em teoria e clinica psicanalítica/UERJ, Analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano, Membro do Colegiado de Formações Clínicas do Campo Lacaniano-RJ, especialista e supervisora clínica CRP.

Marcella Corrêa Laboissière – “O psicanalista na enfermaria de um hospital universitário: de qual formação se trata?”.

Especialista em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, Especialista em Psicologia Médica e Saúde Mental pelo HUPE/UERJ; Mestranda do Programa de Psicanálise e bolsista CAPES/Brasil pela UERJ; Membro do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro.

Mediador – Pedro Moacyr C. Brandão Jr

O Professor do curso de Psicologia da Unigranrio, psicólogo, Psicanalista, mestre em Psicanálise pela UERJ, doutor em Psicologia pela UFRJ, pós doutorando em Psicologia pela UFRRJ, membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano e do Fórum do Campo Lacaniano de Nova Iguaçu, Psicólogo pesquisador da Prefeitura Municipal de Belford Roxo.

19:30h – Ensaio aberto sobre o feminino.

Performance “Clarice Lispector, a última entrevista”

Eduardo Veloso Leão.

Ator, Psicólogo, psicanalista, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-RJ e participante de Formações Clínicas do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro.

Camila Moreira Gomes

Atriz, graduanda no curso Estética e Teoria do Teatro na Uni-Rio

20:30h – noite de autógrafos com a psicanalista Elizabeth da Rocha Miranda