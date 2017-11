Trânsito é interditado para retirada de baleia morta da praia de Ipanema

O trânsito de algumas das principais avenidas da Zona Sul do Rio de Janeiro precisou ser bloqueado na noite desta quarta-feira (15) para a retirada de uma baleia Jubarte que morreu e ficou encalhada na Praia de Ipanema.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, as interdições ocorreram na pista junto à orla da Avenida Vieira Souto, no sentido Copacabana, e na altura da Avenida Delfim Moreira, no Leblon.

Equipes da Comlurb trabalharam no local para realizar a remoção do animal. Também participaram da operação equipes da Guarda Municipal, da CET-Rio e da Defesa Civil.