Lutador e estudante de medicina são presos por homicídio de moradora de rua

Policiais da Delegacia de Homicídio da Capital (DH) prenderam na noite desta terça-feira o lutador de MMA Cláudio José Santos, 42 anos, e o estudante de medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, 28 anos. Os dois são acusados de matar a tiros a moradora de rua Fernanda Rodrigues dos Santos, 40 anos, na madrugada de 18 de outubro, em Copacabana.

As investigações revelaram que a dupla matou a moradora de rua com um tiro no peito, enquanto ela dormia debaixo de uma marquise na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Rua Duvivier.

Segundo as informações, a vitima era uma pessoa carismática e muito adorada no bairro de Copacabana e que dormia no mesmo local há cerca de quatro anos. Ela costumava andar pelo bairro carregando seus pertences em sacolas pelo corpo.

Cláudio José é lutador de MMA, já tendo, inclusive, realizado lutas profissionais. Rodrigo está atualmente no 10º período do curso de medicina.

Durante as diligências, os agentes apreenderam na residência de Cláudio José, em Copacabana, 142 gramas de cocaína 96 gramas de crack e 10 gramas de maconha, além de uma balança de precisão e das roupas usadas no dia do crime. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.