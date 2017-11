Faltam 7 dias para o desligamento do sinal analógico no Rio de Janeiro

Na próxima quarta-feira (22), o sinal analógico de televisão será desligado na capital fluminense e em outros 18 municípios da região. Após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital.

Para continuar assistindo a programação, basta verificar se a antena é digital e se o televisor precisa, ou não, de um conversor. Instalar os equipamentos é indispensável para a TV digital.

As famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal que ainda não retiraram seu kit gratuito devem realizar o agendamento o quanto antes. Basta ligar para 147 (ligação gratuita) ou acessar www.sejadigital.com.br e escolher o melhor local, data e horário.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.

Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.