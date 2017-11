Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por informação sobre morte de PM no Rio

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia divulgou hoje (13) cartaz com o título Quem Matou?, com o objetivo de conseguir informações que possam levar aos assassinos do cabo da Polícia Militar (PM) Eleonardo da Silva Félix, de 31 anos. Uma recompensa no valor de R$ 5 mil está sendo oferecida a quem apontar os responsáveis pelo crime. Há oito anos na corporação, o cabo estava lotado no 28º Batalhão da PM em Barra Mansa. Ele deixou esposa e filhos.

O militar estava em um posto de gasolina, perto do pátio do Detran, que quatro criminosos tentaram assaltar. Eleonardo Félix reagiu e foi atingido na cabeça e na perna. Os criminosos roubaram um Fusca azul e fugiram para a cidade de Volta Redonda, levado a arma do policial.

Com a morte do cabo Eleonardo, sobe para 119 o número de policiais militares assassinados este ano no estado do Rio. O corpo de Eleonardo foi enterrado na tarde desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Barra Mansa.

Qualquer informação sobre os autores do crime pode ser passada pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia, (21) 2253-1177; ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Os denunciantes têm anonimato garantido.