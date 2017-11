Policiais que participaram de ação com mortos em São Gonçalo serão ouvidos

Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) que participaram da operação que terminou com sete mortos na comunidade da Marinha, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, serão ouvidos pelo Delegacia de Homicídio de Nitéroi, São Gonçalo e Itaboraí (DH). Moradores acusam os agentes de entrarem na favela encapuzados durante um baile funk e atirarem contra os moradores.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil em Niterói e São Gonçalo abriu inquérito após sete pessoas terem sido encontradas mortas no Complexo do Salgueiro na madrugada de sábado (11).