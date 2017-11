Referência mundial em gestão da qualidade faz palestra na Firjan

O IEL, a escola de negócios da indústria que é um braço do Sistema Firjan, promove na próxima quinta-feira, 16 de novembro, workshop gratuito sobre as novas tendências da qualidade que buscam mais competitividade para as empresas. Referência mundial no assunto, Nigel Croft fará palestra no evento. O encontro será das 9h às 13h, na sede Tijuca do Sistema Firjan - Rua Mariz e Barros, 678.

Até setembro de 2018, as empresas terão que se adequar à nova versão da ISO 9001:2015, que define os requisitos para garantir padrões de qualidade para a satisfação dos clientes e a melhoria contínua do desempenho das organizações. Neste sentido, Nigel Croft falará sobre a visão estratégica e o papel da liderança na gestão da qualidade e produtividade.

Croft é presidente do Conselho da APCER Brasil (Associação Portuguesa de Certificação), presidente do subcomitê TC176/SC2, responsável pelas normas ISO 9001 e ISO 9004, membro do Conselho da Presidência da ISO/CASCO (Comitê da Avaliação da Conformidade da ISO) e Presidente do ISO 9000 Advisory Group (Comitê da Politíca do Consumidor da ISO) e IAF (International Accreditation Forum).

O workshop também terá palestra de Hermano Correa, diretor Executivo da APCER Brasil e diretor de Auditores e Formadores do Grupo APCER, auditor líder ISO 9001 / ISO 20000-1 / ISO 27001 / ISO 22301 / SA 8000.

Serviço: Workshop ‘Estratégias e as novas tendências da qualidade’

Data: 16 de novembro, das 9h às 13h

Local: sede Tijuca do Sistema Firjan – Rua Mariz e Barros, 678

Pré-inscrição e programação completa: www.firjan.com.br/eventos

Mais informações: 0800 0231 231