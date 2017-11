Manutenção preventiva de Guandu termina oito horas antes do previsto

A Cedae restabeleceu às 22 horas de ontem (09/11), portanto, oito horas antes do prazo previsto, o fornecimento de água nos municípios do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, com a conclusão da manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu. Técnicos da companhia fizeram uma vistoria minuciosa nos reservatórios e canais de água filtrada da estação de tratamento e nas adutoras e elevatórias que compõem o sistema do Guandu.

- A manutenção preventiva que ocorre todos os anos é essencial para assegurar que o abastecimento no verão, quando o consumo aumenta consideravelmente, não seja prejudicado. Devido aos esforços das equipes da Cedae, que agiram com muita eficiência e rapidez, conseguimos terminar os trabalhos antes do prazo previsto e restabelecemos o abastecimento de água com oito horas de antecipação – destacou o presidente da Cedae, Jorge Briard.

O trabalho envolveu cerca de 600 pessoas em diversos pontos da Região do Grande Rio. Na maior parte das regiões atendidas, o abastecimento de água será normalizando, gradativamente, em até 24 horas, portanto, até a noite de hoje (10/11). Os locais considerados finais de linha e em regiões mais altas, a normalização deve ocorrer em até 48 horas. Até lá, devem ser evitados desperdícios como lavar carros e calçadas, tomar banhos demorados e regar jardins e quintais, além de escovar os dentes ou fazer a barba com a torneira aberta.

A ETA Guandu é a maior estação do mundo em volume de água produzida, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes.