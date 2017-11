Guardas prendem cinco colombianos por furto a passageira de ônibus na Barra

Guardas municipais do Grupamento Especial de Praia (GEP) prenderam cinco colombianos acusados de furtar o celular de uma passageira de um ônibus da linha 309 (Central x Alvorada), na manhã desta sexta-feira (10), na Avenida Lúcio Costa, altura do Posto 7, na Barra da Tijuca. O grupo era formado por duas mulheres, sendo uma gestante, dois homens, um deles com deficiência, e um adolescente de 13 anos.

O furto aconteceu no interior do veículo. O homem com deficiência e o adolescente furtaram o telefone da passageira e desembarcaram do ônibus junto com os demais integrantes do grupo. A vítima também desembarcou para pedir ajuda. Um taxista que testemunhou a ação acionou a equipe do GEP, que deteve o grupo e após reconhecimento da vítima, os conduziu para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Um dos acusados confessou ter praticado o furto. Eles se desfizeram do aparelho antes da prisão.