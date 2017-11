Famílias de agentes mortos em serviço no Rio receberão pensão com rapidez

Os familiares de agentes de segurança do estado do Rio de Janeiro mortos em serviço receberão o pagamento de pensões com rapidez. Essa é a finalidade da lei sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão e publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial.

Uma das principais determinações da medida é que os documentos necessários para o requerimento do benefício - como o exame cadavérico e registro de ocorrência - sejam enviados pela polícia diretamente ao órgão responsável pela pensão. Atualmente, os parentes do agente são responsáveis por obter os documentos.

Segundo a deputada estadual Martha Rocha, coautora do projeto, “a intenção é diminuir o sofrimento das famílias que, na maioria das vezes, enfrentam uma enorme burocracia, aumentando ainda mais a dor da perda”.

A medida vale para policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários da Secretaria dos Agentes Penitenciários (Seap) e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).