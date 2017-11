Eduardo Paes será investigado pelo Supremo Tribunal Federal 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai investigar o ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB), com base nas delações de executivos da Odebrecht a respeito de repasses que somam R$ 3 milhões para a campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura do Rio, o deputado federal Pedro Paulo (PMDB).

Segundo delatores da empreiteira, a empresa recebeu facilidades em contratos relacionados aos Jogos Olímpicos de 2016 e, em troca Eduardo Paes recebeu R$ 15 milhões para a sua campanha à reeleição.

A investigação no STF significa que a Corte Suprema acatou um pedido da defesa de Paes. Segundo o argumento dos advogados, os fatos atribuídos a Paes estão interconectados a Pedro Paulo, que, como parlamentar, tem foro privilegiado e só pode ser processado e julgado em tribunais superiores.

Relator do caso, que é oriundo das delações da Odebrecht, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, havia determinado em junho o envio de cópia das informações referentes ao processo à Justiça do Rio de Janeiro.

