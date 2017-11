Decisão da Justiça mantém indicação de Albertassi para o TCE-RJ

O juiz Marcello Alvarenga Leite, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Rio, decidiu pela legalidade da indicação do deputado Edson Albertassi (PMDB) para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Com a decisão da justiça desta sexta-feira (10), os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) poderão votar a nomeação de Albertassi em plenário, que está prevista para acontecer na próxima terça-feira (14).

Na última quinta-feira (9), a bancada do PSol na Alerj entrou na justiça contra a indicação de Albertassi. Segundo o partido, a vaga, decorrente da aposentadoria do conselheiro Jonas Lopes, deveria ser preenchida exclusivamente por auditores do TCE ou por integrantes do Ministério Público junto ao TCE.

No entanto, a decisão do juiz ressalta que o Governo do Estado tem o direito constitucional de escolher três integrantes para o TCE. Desses, somente dois devem ser auditores ou membros do Ministério Público junto ao TCE. “Uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) já consagrou o entendimento de que contra atos do Poder Executivo, de natureza discricionária ou interna corporis, descabe o controle judicial”, destacou o juiz.

Na decisão, Marcello Alvarenga lembra que Albertassi foi indicado para uma vaga que era ocupada por um conselheiro escolhido por livre indicação do governador. "Nas nomeações subsequentes deste deverá, aí sim, ser observada pelo poder Executivo a regra da cadeira cativa de auditor e do Ministério Público Especial", argumenta.

Sabatina

A indicação de Albertassi já foi aprovada, por unanimidade, em sabatina realizada pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj que aconteceu na última quinta-feira (9). Na reunião, foi lida uma carta dos três conselheiros substitutos do Tribunal, em que eles abrem mão de pleitear a vaga.

Na sabatina o parlamentar afirmou que tem 21 anos de experiência na política fluminense e está apto para ser conselheiro do TCE. “Sou deputado da Alerj desde 2003 e também fui vereador de Volta Redonda por dois anos. Desde que entrei na Alerj eu sou integrante da Comissão de Orçamento, também sou líder do governo e presidente do Conselho de Ética e da Comissão de Constituição e Justiça. Sempre tive vontade de ser conselheiro do TCE por acreditar no meu trabalho e competência”, afirmou.

Agora, a nomeação de Albertassi só precisa ser aprovada por maioria simples no plenário da Alerj, ou seja, receber ao menos 36 votos dos 70 parlamentares que compõe a Casa. A votação acontecerá na próxima terça-feira (14), a partir das 15h.