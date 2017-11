Rio Sabor & Arte leva samba, chorinho e diversão para a Praça Santos Dumont

A Praça Santos Dumont, no Baixo Gávea, vai ser invadida por música, gastronomia, cervejas artesanais e muita diversão neste fim semana (sábado 11/11 e domingo 12/11), com atrações para todas as idades e estilos.

É o Rio Sabor & Arte, que chega em sua segunda edição à praça - com samba, DJ, food e bike trucks de comidas, cervejas, barracas de artesanato e atrações infantis.

“O movimento carioca de ocupar as praças tem sido uma forma de movimentar os bairros, reinventar a cidade, sem deixar que o Rio perca a sua essência de cidade feliz e cheia de atrações especiais. Nada melhor do que a Gávea, então, um bairro tão especial, ao mesmo tempo residencial e cultural, para fazer parte desse movimento”, diz Gueta Ridzi, organizadora da feira.

O evento tem entrada grátis e começa às 14h. Sábado é dia da Festa Sunset, a partir das 18h, com o DJ Mariola nas carrapetas. Domingo é dia de mais música de excelente qualidade com o Chorinho na Praça, formado pelos músicos do famoso Chorinho da General Glicério, às 15h30. E, às 18h30, um dos melhores e mais animados sambas da cidade: a Roda de Samba do Rebarbas.

Uma feira de adoção de animais – a Agitapet - também acontecerá no sábado e no domingo durante todo o dia. As atrações infantis também ficam o dia inteiro com brincadeiras como pula-pula e performances artísticas com bolhas gigantes, com o objetivo de trazer o lúdico para mais próximo das crianças, resgatar a infância e levar diversão tanto para os jovens quanto para os adultos.

Performance com bolhas de sabão é um das atrações infantis do evento

Serviço: Rio Sabor & Arte

Data: 11 e 12 de novembro, das 14h às 22h

Local: Praça Santos Dumont - Gávea

Entrada Franca