Roberto Jefferson é internado com inflamação em dutos da vesícula biliar

O deputado cassado Roberto Jefferson (PTB) está internado desde a última terça-feira (7), no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro de colangite (inflamação de dutos da vesícula biliar). A previsão é que o ex-deputado receba alta nesta quinta-feira (9), segundo familiares.

Em 2012, o ex-deputado, atualmente presidente do PTB, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio inicial.

Roberto Jefferson é um dos deflagradores do escândalo do Mensalão, em 2005. Nesse mesmo ano, o então parlamentar perdeu seus direitos políticos, ao ter o mandato cassado na Câmara por 313 votos a favor e 156 contra.