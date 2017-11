Festival Gastronomia do Mar levará sabores, capacitação e cultura para Mangaratiba

Toda a Costa Verde é movida pelo Comércio de Bens e Serviços e pelo Turismo, que respondem por 45% da economia da região. O setor também reúne mais de 70% das empresas e responde por quase 40% dos empregos formais. "Estamos em constante busca por soluções que tenham real afinidade com as demandas locais. E o Circuito Gastronomia do Mar é uma delas, pois engloba de uma só vez o comércio varejista, que emprega 41% da força de trabalho do setor, seguido por serviços com 30% e turismo com outros 24%", explica José Essiomar Gomes da Silva, vice presidente da Fecomércio RJ e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.

Os visitantes poderão participar de oficinas com receitas diferenciadas e também para o aproveitamento integral dos alimentos

E de 10 a 12 de novembro chegou a vez de Mangaratiba receber o evento, aliando boa comida, capacitação, cultura e diversão à sua vocação turística natural. O Gastronomia do Mar terá como palco a exuberância da combinação entre a serra e o mar, além da importância histórica do município.

Durante o evento, shows musicais animarão o público diariamente

Os visitantes poderão participar de oficinas com receitas diferenciadas e também para o aproveitamento integral dos alimentos. As inscrições acontecem 15 minutos antes de cada atividade. Estandes de vários restaurantes também estarão no evento e shows musicais animarão o público diariamente. O Sistema Fecomércio RJ, por meio do Senac RJ e do Sesc RJ, patrocina o festival, realizado com o apoio do Sicomércio Angra dos Reis. A programação é gratuita e será realizada na Praça Robert Simões, no Centro de Mangaratiba.

Serviço: Gastronomia do Mar de Mangaratiba

Data: 10 a 12 de novembro. Sexta e sábado, de 17h às 0h. Domingo, de 9h às 15h

Local: Praça Robert Simões – Centro