‘1001 Espetáculos’ tem apresentação especial na Maré

O projeto ‘1001 Espetáculos’, da Spiral Criativa e Instituto JCA, apresenta no sábado, dia 11, o espetáculo gratuito ‘Recontando o Pequeno Príncipe’, com a Cia Arte Corpo.

O evento acontece às 10h na Vila Olímpica da Maré, no Rio de Janeiro e conta com recursos de acessibilidade de audiodescrição e libras. A indicação é livre.

O ‘1001 Espetáculos’ teve inicio em agosto e já passou por Niterói e Nova Friburgo. Até o final de dezembro ele estará na cidade do Rio e os próximos destinos serão as cidades de Macaé, Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Até maio de 2018 o projeto vai oferecer 200 oficinas e 90 espetáculos teatrais gratuitos, beneficiando mais de 20 mil crianças, 40 escolas públicas e 33 mil espectadores em periferias com pouco ou nenhum acesso a equipamentos teatrais. Ao todo, dez empresas, 26 profissionais e mais de 50 companhias, grupos e coletivos de artistas estão diretamente envolvidos com o 1001 Espetáculos. Mais de 70% do orçamento do projeto estão sendo reinvestidos nos mercados culturais locais e contribuindo para o crescimento da economia criativa no Estado do Rio de Janeiro.​

O ‘1001 Espetáculos’ teve inicio em agosto e já passou por Niterói e Nova Friburgo. Até o final de dezembro ele estará na cidade do Rio e os próximos destinos serão as cidades de Macaé, Campos dos Goytacazes e Itaperuna

O espetáculo será encenado em um ônibus transformado em equipamento teatral, com direito à estrutura de camarim, riders de luz e som, cenografia técnica e mobiliário de plateia. Durante a semana, o 1001 Espetáculos ocupa as escolas públicas municipais com oficinas de artes cênicas. Nos finais de semana, o projeto será levado aos espaços públicos com a apresentação de espetáculos de diferentes estéticas teatrais e apoiadas ​em temáticas da cultura popular local 100% acessíveis, ​com recursos de áudio descrição e intérprete de libras. ​ Além de movimentar o mercado cultural local, o projeto vai oferecer espaço para que os comerciantes locais trabalhem durante a realização dos espetáculos em locais públicos.

Cia Arte Corpo e ‘Recontando o Pequeno Príncipe’

Viajantes de um planeta distante contam histórias por onde passam e ao chegarem na terra uma delas se depara com o livro do ‘Pequeno Príncipe’. E a ideia surge imediatamente: viver e narrar essa linda história de aventura e suspense, amor e amizade. E assim, como mágica, personagens e bonecos se misturam, “ganham vida” e vão tecendo a trama ora como Pequeno Príncipe, ora como serpente, como aviador, raposa ou rosa.

Serviço: ‘1001 Espetáculos’ apresenta ‘Recontando o Pequeno Príncipe’

Data: 11 de novembro, sábado, às 10h

Local: Vila Olímpica da Maré - Rua Tancredo Neves, s/n

Classificação indicativa: livre

Entrada: gratuita

Acessibilidade: Audiodescrição e Libras disponíveis