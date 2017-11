Operação em São Gonçalo prende cinco criminosos

No segundo balanço parcial da operação deflagrada hoje (7) pela manhã no Complexo do Salgueiro e na Comunidade Anaia, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) informou que foram presas cinco pessoas e um menor foi apreendido.

As primeiras prisões foram feitas por policiais militares na Comunidade Anaia, onde o traficante Jhonyel Gonçalves Dias e um menor foram flagrados com drogas e dois radiotransmissores. Também foi cumprido mandado de prisão contra David Maia Nolasco, acusado de dois latrocínios, o roubo seguido de morte.

No bairro de Itaúna, que integra o Complexo do Salgueiro, policiais civis prenderam Maykon do Nascimento e Luis Claudio Rafael Baptista, que tinham mandados de prisão em aberto. Baptista já havia sido preso por roubo, e estava foragido. No bairro Boaçu, os policiais civis prenderam em flagrante Anderson da Silva Siqueira por porte de munição.

Até o momento, foram recuperados seis carros e duas motos. Uma retroescavadeira ajuda na desobstrução das vias de acesso ao Complexo do Salgueiro.

A operação começou na madrugada e conta com agentes das polícias Civil e Militar e o apoio das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Pela manhã, dois policiais rodoviários federais foram feridos, sem gravidade, em uma troca de tiros.