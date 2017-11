Motorista de aplicativo é preso acusado de estupro de menina de 14 anos

Agentes da 44ª DP (Inhaúma) prenderam, na tarde desta segunda-feira (6), um motorista de aplicativo, através de cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça, acusado de estupro qualificado em razão da idade da vítima, em investigação realizada pela Unidade.

De acordo com o delegado titular, Fábio Asty Dantas, na manhã do dia 29 de outubro, uma adolescente, 14 anos de idade, caminhava em sua rua em direção ao ponto de ônibus, quando um veículo de cor preta conduzido por um homem a abordou, determinando que entrasse no carro, fazendo menção de estar armado.

Após graves ameaças e tapas no rosto, a menor foi obrigada a despir-se no banco traseiro, onde o homem praticou o estupro, liberando a menor nas imediações do cemitério de Inhaúma.

Após tomar conhecimento do crime, os policiais da 44ª DP iniciaram diligências para identificar a placa do veículo. Após uso de recursos técnicos de aproximação de imagens e pesquisas no Detran, foi identificado o veículo, cujo proprietário havia alugado o automóvel para o motorista, acusado do estupro.