Crivella desperta o interesse da maior empresa de telecomunicações do mundo em investir no Rio

A Huawei, gigante chinesa na área de telecomunicações, manifestou interesse em investir no Rio de Janeiro. A intenção da empresa, que faturou US$ 75,1 bilhões no ano passado, veio depois que o prefeito Marcelo Crivella apresentou nesta terça-feira, dia 7, em Pequim, a proposta de modernização do parque de iluminação pública da cidade. O projeto de trocar as 450 mil lâmpadas tradicionais por LED e instalar postes de iluminação com câmeras de monitoramento e rede Wi-Fi também agradou a outras empresas chinesas.

Atualmente, alguns dos principais focos da Huawei são soluções de segurança governamentais e o conceito de Smart Cities. Em visita a um centro de convenções da empresa, Crivella conheceu protótipos e modelos de postes inteligentes. O mais moderno - Smart Pole Star - mede a qualidade do ar e precipitação da chuva, tem câmera de monitoramento, rede Wi-Fi e display interativo com informações de serviço ou publicidade.

A empresa, com 62.519 patentes autorizadas desde a fundação há 30 anos, mostrou algumas de suas invenções, que vão de aparelhos de telefone celular e imensos monitores 4K, de altíssima definição, ao investimento do armazenamento em nuvem e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para saúde, transporte e segurança.

“Podemos e precisamos usar a tecnologia para tornar uma cidade mais segura para todos”, avaliou Crivella.

Mais cedo, em encontro na Câmara de Comércio Brasil-China, o prefeito se reuniu com empresários, alguns de empresas que já atuam no Rio. Além da modernização da iluminação pública da cidade, Crivella apresentou vídeos e explicou outros dois projetos idealizados por sua gestão: a revitalização do trecho da Avenida Presidente Vargas entre a Central do Brasil e a Leopoldina, e os estudos para as operações urbanas consorciadas previstas para as regiões da Barra da Tijuca e das Vargens, na Zona Oeste.

O material despertou o interesse dos executivos chineses que solicitaram cópia das apresentações e prometeram viagens em breve ao Rio para conhecer as condições físicas dos locais dos projetos. Cao Bin, vice-presidente da empresa de comércio exterior Xuzhou ZM-Besta Heavy Steel Structure, manifestou interesse na introdução de estruturas de aço na possível intervenção no Centro da cidade.

Lucia Li, diretora da Câmara e vice-presidente do Conselho para Promoção do Comércio Internacional de Pequim, aproveitou para afirmar que a entidade está alinhada com o projeto “Um cinturão, uma rota”, do presidente Xi Jinping, que visa recriar uma nova Rota da Seda como a principal ligação comercial do mundo, conectando a China a seus principais parceiros. Para ela, o Brasil deve ser uma ponta importante nesse plano. Lucia Li lembrou que Rio e Pequim são cidades-irmãs desde 1986. “Esse é o momento de dar um novo impulso nessa relação”, avaliou.

O prefeito Marcelo Crivella reforçou o convite aos empresários para o Encontro Mundial de Câmaras de Comércio, que acontece em outubro de 2019, no Rio de Janeiro.