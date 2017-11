Tiroteio no Pavão-Pavãozinho assusta moradores

Na manhã desta segunda-feira (6), um intenso tiroteio assusta moradores e vizinhos do morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho informa que policiais da unidade entraram em confronto com criminosos armados durante patrulhamento na localidade conhecida como 48. A UPP realiza buscas na região.

Granada

Nos últimos meses, os confrontos têm sido constantes na comunidade. Em junho um porteiro de um prédio próximo foi morto após uma granada ser lançada por traficantes, durante tiroteio com policiais