Mudanças no transporte para Copa e Olimpíada favorecem parcela mais rica do Rio, revela estudo

De acordo com uma tese de doutorado criada pelo economista Rafael Pereira, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), defendida na Universidade de Oxford, as obras de mobilidade urbana para a Copa e Olimpíada favoreceram a parcela mais rica da população do Rio de Janeiro.

O estudo revelou que áreas mais ricas da cidade tiveram, em média, ganhos mais significativos no acesso a escolas e oportunidades de trabalho do que nas áreas mais pobres. Além disso, os resultados também mostraram que os cortes recentes nos níveis de serviço superaram os benefícios potenciais da infraestrutura de transporte público recém construída no Rio.

O acesso médio por transporte público a empregos e escolas públicas diminuiu, de acordo com a pesquisa, aproximadamente 4% e 6% no período, respectivamente, com áreas mais ricas aumentando seu acesso relativamente.

Os dados revelados pela tese sugerem que, “contrariamente aos discursos oficiais do legado do transporte, as políticas de transporte recentes no Rio aumentaram, ao invés de reduzir, as desigualdades socio-espaciais no acesso a oportunidades de emprego e educação.

Ainda de acordo com o estudo, em 2014, os 10% mais pobres do Rio conseguiam chegar em uma hora a 15% dos empregos oferecidos no município. Em 2017, após R$ 13,6 bilhões de investimento, as condições de mobilidade urbana dessa parcela da população praticamente não mudaram.

Agora, os mais pobres conseguem chegar a 16% dos empregos em até uma hora. Já os que estão no topo da pirâmide de renda foram os mais beneficiados. Em 2014, os 10% mais ricos acessavam 30% dos empregos em até uma hora. Hoje, chegam a 36% dos empregos.

A pesquisa vai ser discutida em uma mesa de debates nesta segunda-feira (6), das 10h às 18h, no seminário internacional Legado de mobilidade urbana, equidade e o futuro do transporte no Rio de Janeiro.

O evento é realizado no auditório do instituto no Rio – Av. Presidente Antônio Carlos, 51, 16º andar, Centro –, e tem o apoio da Unidade de Estudos de Transporte da Universidade de Oxford (Reino Unido).

O seminário terá palestrantes do Ipea, da Universidade de Oxford, do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP Brasil), do Observatório das Metrópoles, do WRI Ross Center for Sustainable Cities (EUA), da UFRJ, da Prefeitura e da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro.