Governo do RJ quita amanhã salários atrasados de agosto do funcionalismo público

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que vai quitar nesta terça-feira (7) os salários de agosto dos 15.375 servidores ativos, aposentados e pensionistas que que ainda não receberam os vencimentos referentes ao mês. O grupo inclui aqueles que recebem vencimentos líquidos acima de R$ 6.161,00.

Com o depósito total no valor de R$ 163 milhões, o estado finaliza o pagamento integral da folha de agosto para o funcionalismo público. Os pagamentos desta terça-feira vão ocorrer ao longo do dia, inclusive após o término do expediente bancário.

Já os salários de setembro foram pagos a 52,2% do funcionalismo, o que representa R$ 957,9 milhões em depósitos. O pagamento de setembro ainda está pendente para 221.604 servidores ativos, aposentados e pensionistas, totalizando R$ 650,3 milhões.

A secretaria de Fazenda informou que anunciará posteriormente quando será feito novo depósito para os servidores estaduais, de acordo com o resultado da arrecadação. Os salários de outubro vencem no 10° dia útil de novembro, ou seja, no dia 16 deste mês.