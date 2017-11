Comissão Permanente de Acessibilidade faz vistoria em setor da Marquês de Sapucaí 

Visando a melhoria no acesso das pessoas com deficiência no Sambódromo, para o Carnaval 2018, a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) fará uma vistoria no setor 13, nesta terça-feira (7), às 14h, para verificar a condição do setor. Esse é um setor da Marquês de Sapucaí, destinado a receber pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Os membros da Comissão Permanente de Acessibilidade vão produzir um relatório com os pontos a serem melhorados e entregar a RIOTUR. Ana Peixoto, Gerente do Eixo de Acessibilidade da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e Presidente da CPA, destaca a importância de garantir os direitos das pessoas com deficiência durante a maior festa popular do Rio de Janeiro.

“O representante da RIOTUR e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade, Maurício Werner, nos trouxe a questão do uso do setor 13 por pessoas com deficiência durante os desfiles. Achamos a oportunidade única para tornar acessível, de uma vez por todas, essa área, garantindo os direitos das pessoas com deficiência dentro da festa mais democrática da cidade”, relatou Ana Peixoto.