Tarcísio Motta lança pré-candidatura ao governo do Rio pelo Psol

O vereador Tarcísio Motta, do Psol, lançou neste domingo (5) sua pré-candidatura para governador do Rio de Janeiro, que será votado nas eleições do ano que vem.

Em sua página no Facebook, Tarcísio comentou que "apresentar uma alternativa aos velhos e novos 'Cabrais' (se referindo ao ex-governador do Rio, atualmente preso, Sérgio Cabral), com um programa que garanta direitos e amplie a participação popular".

Ele acrescentou: "Em um contexto de conservadorismo e desencanto, precisaremos, mais do que nunca, afirmar a esperança em um mundo melhor e mais fraterno. Nesse sentido, coloco meu nome a disposição do Psol para ajudar nessas tarefas, disputando o governo do estado nas eleições de 2018".

O vereador apresentou um plano de trabalho para membros da CPI dos Ônibus da Câmara, que investiga contratos do setor de transporte a partir de 2010. Ele também já foi candidato ao governo do Rio, em 2014, porém não chegou ao segundo turno.

