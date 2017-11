Duque de Caxias terá Primeira Parada Natalina nesta segunda

Os caxienses serão surpreendidos este ano por um Natal diferente e muito otimista, promovido pelo Ela Shopping. Para começar, no dia 06 de novembro, ocorrerá a Primeira Parada Natalina de Duque de Caxias. A concentração para o cortejo natalino será às 12h, na quadra da Grande Rio. De lá, sairá uma grande carreata, que percorrerá as principais ruas do Centro, anunciando a chegada do Papai Noel. O “Bom Velhinho”, que estará vestido de azul, também distribuirá brindes para as crianças durante o trajeto.

Ainda no dia 06 de novembro, como parte da abertura dos festejos natalinos, haverá a apresentação da escola de samba mirim Pimpolhos da Grande Rio. A Parada Natalina contará também com a presença especial da cantora Ludmilla.

Outra novidade deste Natal caxiense será a decoração inusitada e moderna que o público poderá conferir no Ela Shopping. Papai Noel azul, árvores de ponta-cabeça e neve são algumas das atrações que surpreenderão a todos.

Em vez do tradicional vermelho, a cor predominante nessa festa natalina será o azul. “Este é um Natal para sair do vermelho”, explica Celso Pariz, administrador do Ela Shopping e idealizador da iniciativa. Ele afirma que, devido à atual realidade econômica dos Pais, essa é uma forma de levar mais alegria e otimismo para a população caxiense. “É ainda uma mensagem de esperança, de que podemos ver os fatos e as coisas por um novo ângulo e seguirmos por novos caminhos”, completa Celso.

“Como qualquer desafio audacioso, o Natal promovido pelo Ela Shopping está sendo preparado com muito empenho de toda a equipe para conseguirmos atingir com sucesso as expectativas”, destaca Marcelo Guedes, responsável pela decoração do evento.

Durante todo o período natalino, a população poderá visitar e tirar fotos com o Papai Noel e nas diversas atrações interativas que compõem a decoração de Natal do Ela Shopping, como neve, árvores invertidas, entre outras instalações.

Serviço

Primeira Parada Natalina de Duque de Caxias

Data: 06/11/2017

Horário: 12h

Local de concentração da carreata: Quadra da Grande Rio - Centro - Duque de Caxias

O Ela Shopping está localizado na Av. Presidente Kennedy, 1777, Centro - Duque de Caxias (ao lado da Igreja Santo Antônio).