Taxi.Rio registra 21 mil downloads em primeiro dia de operação

O Taxi.Rio, aplicativo desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática (IplanRio), foi disponibilizado por volta das 2:30h da manhã da última quarta-feira (1). Durante o primeiro dia de operação, aproximadamente 21 mil pessoas, entre taxistas e passageiros, fizeram o download do aplicativo: 813 solicitações de corridas foram geradas, e o desconto médio praticado pelos taxistas foi de 26%. O pico de utilização foi de 3 mil taxistas e 900 passageiros simultaneamente.

Segundo as boas práticas do mercado, o lançamento de aplicativos é feito através de uma operação assistida, isto é, num período estimado entre 30 e 45 dias seu funcionamento é acompanhado minuciosamente, com o objetivo de identificar ajustes, oportunidades de melhorias e correções decorrentes do contexto prático de uso. No modo Beta, usuários poderão experimentar suas funcionalidades e os mantenedores poderão medir seu desempenho e, consequentemente, ajustar o produto.

O projeto é composto por pelo menos sete versões do aplicativo, que serão lançadas gradativamente. Além do constante aperfeiçoamento da ferramenta, está previsto para novas versões um módulo de zeladoria, por exemplo, que permitirá ao taxista ser um agente da Prefeitura para cuidar da cidade, informando sobre trânsito, iluminação pública, conservação e ocorrências que impactam na operação do Rio.