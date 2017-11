Para professora cuja aula foi invadida na Uerj, ato é estratégia de desmonte do ensino público

“O país está em um ambiente muito instável desde o impeachment. No estado do Rio, por exemplo, a situação está caótica. Esse clima é muito propício para que movimentos de ultra-direita aproveitem para aumentar ainda mais essa desestabilização.”

Essas são as palavras da professora de História da Uerj, Maria Teresa Toríbio Brittes Lemos. Na semana passada, ela palestrava para uma turma de alunos em um evento acadêmico sobre os 100 anos da Revolução Russa na universidade, quando foi interrompida por jovens que invadiram a sala de aula, aos gritos de “a senhora é comunista”.

A professora comentou sobre a tentativa do grupo de silenciar uma atividade em “um ambiente de debate e troca de conhecimento”. Na visão dela, o fato não é isolado, e reproduz “um movimento extremamente conservador para desmontar o ensino público”.

Grupo invadiu sala de aula em palestra sobre Revolução Russa

“O que percebemos nesse tipo de agressão durante minha fala é uma demonstração de que esse grupo está atuante, forte, e vai atuar cada vez mais. Dentro de um estado no qual perdemos garantias, onde a violência está sem controle, esses grupos querem enfrentar um inimigo que não existe mais. Chamar as pessoas de 'marxistas' ou 'comunistas' é parte de uma retórica que não tem mais validade”, ressaltou.

Um dos organizadores do livro “Hoje acordei pra luta: intelectuais pela universidade pública” – publicado pela editora da Uerj – Mauro Siqueira também acredita que a invasão é parte de um movimento que busca deslegitimar o ensino público. “Essa invasão ocorre em um momento muito complexo dentro da Uerj. Mas pensamentos fascistas não cabem em um espaço democrático como é a universidade.”

Para o professor de Letras Phellipe Marcel, o ato se enquadra em uma “série de manifestações que têm origem no movimento escola sem partido”. O professor destacou que a cada dia são criadas novas leis em municípios do país que restringem a liberdade de ensino e pesquisa.

“É equivocado quando se imagina que há uma tentativa de doutrinação em sala de aula. O que há é uma discussão de ideias, de opiniões. Na verdade, quando se fala de escola sem partido o que realmente existe é uma tentativa de impor à escola um partido só: um partido que trata de causas conservadoras e reacionárias”, ressaltou.

Phellipe também é um dos responsáveis pela organização do livro, que inclui artigos de professores de diversas instituições de ensino brasileiras, além de contar com as participações internacionais do filósofo norte-americano Noam Chomsky e da historiadora francesa Maud Chirio.

Membro da diretoria da Associação dos Docentes da Uerj (Asduerj), Guilherme Abelha acredita que a invasão, assim como os cortes e os atrasos salariais na instituição, “ferem completamente a própria condição da universidade enquanto produtora de conhecimento”. No entanto, segundo ele, “não é possível coibir a produção de conhecimento pela força. Não é possível fazer isso ainda mais com esse tipo de ideologia de ódio”.

Guilherme aproveitou para lembrar as condições adversas atravessadas pela Uerj. “O centenário da Revolução Russa certamente é um para-raio para esse tipo de coisa. Só que isso acontece em um momento em que a instituição precisa de apoio. Não temos salário, não temos custeio, não temos manutenção. Nossa situação aqui é de nocaute causado pelo governo do estado. O governo vem inviabilizando cada vez mais a operação da instituição.”

Para professora de palestra invadida na Uerj, ato quis silenciar um ambiente de debate e troca de conhecimento

Iuri Pavan, formado em Letras pela universidade e também organizador do livro, ressaltou como as dificuldades da universidade vêm afetando os próprios alunos, mesmo fora de sala de aula. Ele lembrou que o restaurante universitário, após passar por períodos sem funcionar desde 2015, está fechado desde o começo do semestre letivo.

“A Uerj tem um perfil muito marcado de alunos trabalhadores. É uma quantidade massiva de estudantes que trabalham. O recurso do bandejão é essencial”, disse Iuri, lembrando que os alunos ocuparam o restaurante da Uerj, preparando a alimentação dos universitários nos últimos meses.

Apesar de tudo, os profissionais que trabalham na universidade acreditam que ainda existe um caminho para a recuperação da instituição de ensino. “Os três segmentos da Uerj estão em greve para defender a existência da universidade. Quando a gente fala que a Uerj resiste, significa resistir para que a universidade continue a existir. Temos várias ações nesse sentido, como o próprio evento e grupos de discussão”, disse o professor Phellipe.

Para Guilherme Abelha, o momento é de reafirmar os valores trazidos pela universidade “necessários para nossa condição civilizatória”, como o livre pensamento crítico e científico. E complementou: “Realmente esse tipo de atitude, do uso da força, nos atrasa ideologicamente.”

A professora Maria Teresa finaliza destacando a mobilização da comunidade acadêmica para manter a excelência da universidade.

“Estamos aqui e vamos manter uma universidade aberta. Contamos com a maturidade dos alunos e professores para desestabilizar esses movimentos. Mesmo com todas as dificuldades a Uerj tem professores premiados, somos a 13ª melhor universidade do Brasil [Ranking Universitário Folha 2016]. Nos mantemos pela garra. A garra dos estudantes, dos professores e dos funcionários da Uerj.”

