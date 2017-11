Justiça decreta prisão temporária de envolvidos em tráfico na Cidade Alta

A 23ª Vara Criminal da Capital decretou na última quarta-feira (1º), a prisão temporária de Rafael Felix da Silva Valadares, o “Lulinha”; Rodnei de Menezes Andrade; Luis Carlos de Andrade, o “Farinha”; Daniel Nunes, o “Chapoca”; Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão” ou “Mano” e Rodrigo Ribeiro da Silva, o “Jeremias”. Eles foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de armas de fogo praticados na comunidade conhecida como Cidade Alta, Zona Norte do Rio.

Em um vídeo divulgado pela mídia, parte dos indiciados aparece portando armamento de guerra. De acordo com as investigações, os criminosos atuariam como uma organização criminosa, com divisão de tarefas e hierarquia, pertencentes à facção do Terceiro Comando Puro (TCP). Álvaro Malaquias Santa Rosa e Rodrigo Ribeiro da Silva atuariam como líderes do grupo.

Indícios foram obtidos a partir de laudo pericial das drogas apreendidas e do CD com a gravação efetuada pelos traficantes e divulgada à imprensa, de decisões de indiciamentos e de fichas de antecedentes criminais. Com a prisão provisória decretada, segundo a decisão, é possível prosseguir com a investigação policial, inclusive, com a tentativa de localizar outros criminosos.