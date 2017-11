Creches e EDIs da rede municipal recebem matrículas a partir de segunda

A partir de segunda-feira (6), o matricula.rio começa a receber inscrições para as creches e espaços de desenvolvimento infantil (EDIs). Podem ser inscritas crianças que tenham, no mínimo, 6 meses de idade até 2 de fevereiro de 2018 e, no máximo, 3 anos e 11 meses até 31 de março de 2018, inclusive crianças com deficiência.

Quem não tem acesso à internet pode ligar para 1746 e se informar sobre locais com acesso gratuito. Se a criança já estuda numa creche ou EDI da rede municipal e o responsável quiser mantê-la na mesma unidade, a matrícula será renovada automaticamente.

Para efetuar a inscrição, o responsável pela criança deve acessar o matricula.rio e escolher ao menos uma opção de creche ou EDI. Nenhuma criança poderá ter mais de uma inscrição, e as vagas serão preenchidas seguindo os seguintes critérios classificatórios:

- Crianças cuja família seja beneficiária do Cartão Família Carioca;

- Crianças cuja família seja beneficiária do Programa Bolsa Família;

- Crianças com deficiência;

- Crianças ou familiares que foram vítimas de violência doméstica;

- Crianças com alguém do núcleo familiar que faz uso abusivo de drogas;

- Crianças ou alguém do núcleo familiar acometidos por doenças crônicas;

- Crianças com alguém do núcleo familiar que seja presidiário ou ex-presidiário;

- Crianças que estejam relacionadas na lista de espera da Creche ou EDI, no ano anterior;

- Ter irmão ou irmã participando do processo;

- Ser filho de mãe adolescente.

A ordem de inscrição das crianças não será utilizada como critério de classificação ou desempate. A listagem de inscrições excedentes será mantida para chamadas posteriores, conforme disponibilidade de vagas.

As inscrições podem ser feitas até 16 de novembro.

Etapas da inscrição Inscrição – de 06 de novembro a 16 de novembro de 2017.

Divulgação do resultado da transferência – 22/11/2017

Confirmação da Matrícula de transferência – de 23 de novembro a 27 de novembro de 2017

1ª Divulgação de resultado no site – 04/12/2017

1ª Confirmação da Matrícula de alunos novos – de 05 de dezembro a 07 de dezembro de 2017

2ª Divulgação de resultado no site – 11/12/2017

2ª Confirmação da Matrícula de alunos novos – de 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2017