Um carro roubado em Niterói há cerca de cinco meses foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Washington Luiz (BR-040), no acesso à avenida Brasil, na Zona Norte do Rio. O veículo circulava com placas clonadas e documento falso. O flagrante aconteceu no início da tarde de quinta-feira (2).

Policiais rodoviários federais faziam uma blitz na saída para a avenida Brasil, quando abordaram um Jeep com placas de Paraty. Entretanto, durante a fiscalização, os agentes verificaram que o documento apresentado pelo motorista era falso. Além disso, as placas eram clonadas de um modelo idêntico. Em seguida, constataram que o carro era roubado. O crime teria ocorrido em Niterói, em junho deste ano.

PRF recupera carro roubado em Niterói e prende suspeito na Rodovia Washington Luiz

Ao ser questionado sobre o automóvel, o suspeito disse ter trocado por outro carro num aplicativo de venda de veículos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal na Praça Mauá, no Centro do Rio. O homem foi indiciado por uso de documento falso e receptação. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais.