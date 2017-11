“Não podemos viver de indícios”, disse Pezão sobre acusações do ministro da Justiça

Em entrevista à Rádio CBN, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que as acusações feitas pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, contra a Polícia Militar são baseadas em “ilações” e “disse-me-disse”.

Ele reforçou que Jardim deve repassar ao governo do estado possíveis informações obtidas pelo Ministério da Justiça que tenham gerado as críticas do ministro, que afirmou nesta semana que comandantes da PM são sócios do crime organizado. “Não podemos viver de ilações e indícios”, disse. “Acho que o ministro foi induzido a algum erro.”

Pezão disse que "divergências sempre vão existir" na relação com o ministro da Justiça

Pezão acionou o Supremo Tribunal Federal exigindo que Jardim prove as acusações, após uma reunião com policiais militares nesta quarta (1º). No documento, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), que protocolou a ação, acusa o ministro de cometer o crime de prevaricação, quando um funcionário público (no caso, um Ministro de Estado) retarda ou deixa de praticar ato de ofício, indevidamente, ou quando o pratica de maneira diversa da prevista no dispositivo legal, a fim de satisfazer interesse pessoal. A PGE também pede que Torquato seja interrogado e que, caso não se comprove as acusações feitas, que o titular da pasta incorra nos crimes de calúnia, injúria e difamação.

>> Pezão vai à Justiça contra ministro da Justiça

O governador reforçou que tem uma boa relação com o ministro da Justiça apesar do recente mal-estar, e que “divergências sempre vão existir”. “Não brigo por causa de política, meu mandato começou e tem data para terminar”, disse.

Pezão reiterou que confia no trabalho do secretário de Segurança, Roberto Sá, afirmando querer dar melhores condições de trabalho aos policiais. Elogiando a atuação da PM nas comunidades do Rio, Pezão disse que “O certo é fazer cerco, se entrarem em comunidade é guerra. Temos verdadeiros heróis lutando contra armamentos que não somos autorizados pelo Exército a comprar, mas que chegam tranquilamente para a bandidagem”.