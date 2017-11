Finados: Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta celebra missa no Cemitério da Penitência

A primeira celebração em homenagem ao Dia de Finados do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, foi celebrada às 8 horas desta quinta-feira (2/11), na Capela histórica do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Após a missa, Dom Orani abençoou o quarto crematório da cidade, entregue à população dentro da programação especial. A atriz Cissa Guimarães e o treinador de futebol Abel Braga são os padrinhos da campanha A Vida não Para, outra iniciativa da instituição lançada neste Finados, em parceria com o Grupo Amigos Solidários na Dor do Luto (ASDL), que visa beneficiar gratuitamente àqueles que passam por momento de dor.

A campanha conta com reuniões semanais gratuitas de apoio e orientação aos enlutados. “Fiquei muito honrada por ser convidada para ser madrinha de um trabalho tão importante que pode ajudar tanta gente na pior dor do mundo”, diz a atriz que perdeu o filho Rafael Mascarenhas aos 18 anos, em um acidente. Já Abel perdeu o filho João Pedro, de 19 anos, em julho deste ano. “Eu tive uma perda há pouco tempo e acho muito importante que as pessoas conheçam esse trabalho maravilhoso, entendam e nunca se esqueçam de que a vida não para”, afirma o treinador.

A assistente social Marcia Torres, fundadora do Grupo ASDL, afirma que uma das maiores dificuldades para quem perde alguém é suprir a falta do outro e encontrar motivação para seguir adiante. “Nos nossos encontros, vamos receber, acolher e orientar as pessoas enlutadas, para que aprendam novamente a caminhar com suas dores e percebam que o apoio e a troca de experiências e o amor solidário são as coisas mais importantes no processo doloroso do luto”, avalia ela.

A programação de Finados do Cemitério da Penitência teve ainda a apresentação da Orquestra Maré do Amanhã, criada em 2010 e composta por 30 jovens do Complexo da Maré. Os músicos entraram em cena logo após a cerimônia de entrega do crematório. Outra campanha desenvolvida pela entidade durante a semana comemorativa teve como objetivo mobilizar os visitantes do cemitério e fazer um alerta para proporcionar uma vida melhor aos pacientes e familiares de pessoas com doença de Alzheimer. A campanha Lembrem-se deles antes que eles se esqueçam incentiva o diagnóstico precoce da doença.

Cremações aumentam no Rio

Na crise por falta de espaço para sepultamentos nos cemitérios do Rio de Janeiro, a cremação vem ganhando adeptos. Aliado à construção de uma nova mentalidade acerca do tema, este fator tem sido responsável por índices ascendentes do modelo de serviço no estado.

O Crematório da Penitência recebeu investimento de R$ 2 milhões, integrando o complexo cemiterial inédito no Rio, erguido em três etapas, com orçamento global que ultrapassou os R$ 100 milhões.

Pelas estimativas dos diretores do Cemitério da Penitência, o crematório deve realizar até 150 cremações por mês, na fase inicial de operação. Em cinco anos, esse número deve ultrapassar 400 procedimentos mensais. Nos dias de cremação, o Cemitério da Penitência terá um horário especial de funcionamento, das 7h às 19h, com músicos percorrendo as alamedas, para transmitir paz aos visitantes.

O Cemitério da Penitência está oferecendo também um serviço inédito: o Plano de Cremação, com tabela de preço vinculada à contratação de serviços adicionais como, urna, capela, missa de corpo presente, entre outros. Os pagamentos seguem o padrão previdenciário, com parcelas a curto, médio e longo prazo.

O Cemitério da Penitência fica na rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, no Caju. Telefones, 2580-4479 ou 2589-9529.