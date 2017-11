Crivella paga parcela de R$ 450 mil para cada escola de samba do Grupo Especial

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pagou nesta quarta-feira, dia 1º, a primeira parcela da subvenção das escolas de samba do Grupo Especial. Cada agremiação recebeu R$ 450 mil para fazer o desfile do Carnaval 2018. De acordo com o que foi combinado com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), até o dia 30 de novembro serão depositados mais R$ 450 mil.

Como o acertado foi de que cada escola vai receber no total R$ 1 milhão da Prefeitura, os R$ 100 mil restantes serão pagos quando todas as 13 agremiações fizerem a prestação de contas.

- Estamos aqui hoje começando a cumprir o que foi prometido às escolas. Até o fim do mês vamos pagar 90% do valor total da verba. Tenho certeza que a Liesa vai fazer o melhor carnaval de todos os tempos - destacou Crivella, que entregou a Jorge Castanheira, presidente da Liesa, um cheque simbólico de R$ 13 milhões, total da subvenção acertada entre as duas partes.

Crivella ao lado de Marcelo Alves, Jorge Castanheira e Elmo dos Santos

- Estou até com medo de levar esse cheque na rua - brincou Castanheira, que foi à sede da Prefeitura acompanhado do diretor de carnaval da Liesa, Elmo dos Santos.

Ao lado de Marcelo Alves, presidente da Riotur, Crivella aproveitou para detalhar ao presidente da Liesa como será o show programado para o dia 6 de janeiro, primeiro domingo após o Réveillon. A ideia é aproveitar a estrutura montada para a festa de fim de ano em Copacabana para realizar um encontro das baterias das escolas de samba com a Orquestra Sinfônica Petrobras. O evento faz parte do calendário Rio de Janeiro a Janeiro, recentemente lançado pela Prefeitura.