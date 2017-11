Adolescente apreendido em flagrante por tentativa de roubo a residência

Policiais da 9ª DP (Catete) apreenderam em flagrante, nesta quarta-feira (01), um adolescente infrator, pela prática de fato análogo ao crime de tentativa de roubo a residência.

De acordo com informações do delegado titular, Alexandre Braga, os agentes estavam realizando diligências na área da distrital, quando foram acionados, via telefone, a comparecer a Rua das Laranjeiras, 29, onde estaria ocorrendo um roubo a residência.

Chegando ao local, encontraram o adolescente imobilizado e sob vigilância dos funcionários do edifício, que entraram em luta corporal com o infrator para impedir sua fuga.

Ainda de acordo com o delegado, o adolescente infrator estava acompanhado de outros dois comparsas, que conseguiram fugir antes da chegada dos policiais. O grupo se aproveitou da saída de um dos moradores, impedindo que o portão se fechasse.

Na delegacia, o adolescente admitiu que saiu de São Paulo-SP de carro com outros dois amigos com o intuito de roubar residências de orientais, tendo obtido sucesso no dia anterior, em um prédio da Barra da Tijuca.