Servidores protestam contra leilão da Cedae em frente ao Palácio Guanabara

Servidores protestam contra o leilão da Cedae, que acontece na tarde desta quarta-feira (1º), em um auditório do Palácio Guanabara. A manifestação atingiu o trânsito da região, e o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que está interditada a Rua Pinheiro Machado, no sentido Botafogo.

Quem sai do Túnel Santa Bárbara é desviado para a Rua das Laranjeiras. Os veículos que seguem do Viaduto 31 de Março para Laranjeiras estão sendo desviados para a Av. Salvador de Sá. Há retenção no viaduto ao longo da via. Agentes da CET-Rio orientam motoristas na região. O CET-RIO orienta que motoristas evitem a região e optem pelo Aterro ou pelo Túnel Rebouças, que apresentam melhores condições.

O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, André Fontes, acolheu recurso da Procuradoria Geral do Estado nesta terça-feira (31), e suspendeu os efeitos da liminar que impedia a realização de um leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

Com o leilão, o governo do Estado espera conseguir um empréstimo de R$ 2,9 bilhões dando como garantia até 50% das ações da Cedae. Inicialmente marcado para o último dia 24, o pregão já sofreu dois adiamentos.

Um dos argumentos usados pelo sindicato é que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impede os governos de usarem receitas da venda de patrimônio para pagar pessoal. E o governo defende que o leilão servirá justamente para tentar colocar o pagamento dos servidores do Estado em dia.

Desde o início do processo de alienação dos ativos da Companhia, os servidores já ingressaram com mais de 10 ações na Justiça.