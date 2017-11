Aeroportos do Rio prevêem aumento de passageiros no feriado

Estimativas da Infraero apontam que são esperados 195.863 passageiros no Aeroporto Santos Dumont até a próxima segunda-feira (6), no feriado prolongado do Dia de Finados. O número representa aumento de 4,73% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 186.609 viajantes passaram pelo terminal carioca.

Já no Aeroporto Internacional Tom Jobim, deverão circular de hoje (1º) até a segunda-feira 285,8 mil passageiros, alta de 0,4% em comparação com o mesmo período de 2016. A média é de 15 mil passageiros a mais em relação ao fluxo de um período normal do aeroporto.

A concessionária RIOgaleão, que administra o Tom Jobim, informou que os voos internacionais terão, nesse período, aumento de 10,5%, movimentando 84,1 mil passageiros. O maior fluxo de passageiros de voos internacionais tem como origem Santiago (Chile), Miami (Estados Unidos) e Buenos Aires (Argentina). Entre os voos nacionais, os turistas são oriundos, principalmente, de Porto Alegre, São Paulo, Recife e Salvador.

Os turistas que chegarem hoje à noite ao Rio de Janeiro pelo Aeroporto Tom Jobim serão recebidos por alunos da Escola Livre de Dança da Maré, que vão interagir com o público por meio de um flashmob, desenvolvido pelo coreógrafo Renato Cruz.

Brasil

De acordo com a Infraero, durante todo o feriado, o movimento nos 59 aeroportos administrados pela empresa deve crescer 4,2% em comparação a igual período de 2016. São esperados em torno de 1,9 milhão de passageiros, entre operações de embarques e desembarques.