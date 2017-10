Motoristas de aplicativos protestam no Rio contra PLC 28/2017

Na manhã desta segunda-feira (30), motoristas de aplicativos como Uber, 99 e Cabify fizeram uma carreata pela orla do Rio protestando contra a PLC 28/2017, que deve ser votada no Senado nesta terça-feira (31). Com bandeiras e frases escritas nos vidros dos carros, eles rejeitam o projeto de lei, que muda regras do serviço.

O PLC regulamenta a atuação de aplicativos de transporte de passageiro, e foi aprovado em abril pela Câmara dos Deputados. O projeto tramita em regime de urgência e deverá ser o primeiro item da pauta do Senado na sessão de terça.

O projeto de lei (PLC 28/2017) cria regras para o funcionamento dos aplicativos. Um dos pontos prevê a classificação dos aplicativos como um serviço de natureza pública. Assim, eles teriam de cumprir uma série de quesitos, incluindo a autorização municipal para funcionar. Os municípios deverão regular o serviço impondo regras como o uso de placa vermelha, o pagamento de tributos municipais por parte das empresas e o seguro obrigatório de passageiros.

Por sua vez, as empresas do setor argumentam afirmando que o PLC inviabiliza o serviço com obrigações que seriam desnecessárias.