Justiça mantém 69 torcedores da Força Jovem do Vasco em prisão preventiva

Em audiências de custódia realizadas no plantão do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, após a partida entre Flamengo e Vasco, no último sábado (28), no Maracanã, 69 membros da torcida Força Jovem do Vasco que foram detidos pela Polícia Militar tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Outros dois tiveram liberdade provisória deferida e estão proibidos de frequentar os estádios por um ano.

O grupo, formado por um total de 77 torcedores, foi interceptado pela PM pouco antes do início da partida valida pelo Campeonato Brasileiro. Seis deles eram menores de idade e foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, no Centro do Rio de Janeiro.