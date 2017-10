Feira Rio Antigo celebra o Dia Nacional da Cultura no dia 4 de novembro

A feira mais querida da cidade, a Feira Rio Antigo, comemora em novembro o Dia Nacional da Cultura. No dia 4, a feira terá uma programação dedicada a valorizar a cultura brasileira.

A programação começa de manhã, com um tour pela região com o historiador Milton Teixeira, que vai contar histórias e curiosidades do Centro do Rio Antigo, especialmente da Rua do Lavradio. Com pouco mais de 700 metros, a Lavradio representa um dos principais marcos da história da cidade: foi a primeira rua residencial do Rio e ponto de encontro de figuras importantes tanto da realeza e da política, quanto das artes e da intelectualidade. O encontro do passeio será às 10h na Praça Tiradentes, em frente à estátua de D. Pedro I. O tour, que é gratuito, termina às 13h no Rio Scenarium.

Outro ponto alto da comemoração acontece à tarde com uma homenagem aos grandes mestres do choro, gênero de música popular e instrumental brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. O show do grupo Ninho de Choro acontece no espaço musical montado em frente à Praça Emilinha Borba (esquina da Rua do Lavradio com Rua do Senado), a partir das 16h30. O trio instrumental promete resgatar toda tradição deixada pelos grandes compositores e intérpretes do choro, como Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Ari Barroso e Chiquinha Gonzaga. A apresentação é gratuita.

A Rua do Lavradio é o cenário da Feira Rio Antigo, que todo primeiro sábado do mês oferece um agradável passeio pelos antiquários, sebos, artesanatos, gastronomia de qualidade em meio a um casario antigo contornado por memórias do Rio de outrora. Realizado pela Associação Polo Novo Rio Antigo há 21 anos, é um dos eventos gratuitos mais prestigiados da cidade, com cerca de 20 mil visitantes a cada edição e cerca de 400 expositores.

Outra atração imperdível no dia 04 de novembro será a comemoração dos 18 anos de um dos ícones da noite do Rio Antigo: o Rio Scenarium. A casa, localizada no Quarteirão Cultural da Rua do Lavradio, funcionará, pela primeira vez, durante o dia com uma programação de samba e feijoada. A festa começa ao meio dia, com o Samba do Chapéu, que abrirá os trabalhos para o Samba Social Clube e Moacyr Luz.

Desde meados do ano, outros tradicionais palcos noturnos da região também passaram a operar durante o dia, acompanhando o movimento da Feira do Rio Antigo. É o caso do Carioca da Gema, Lapa Café, Booze Bar e Il Piccolo Biergarten.

Feira Rio Antigo

Data: 04 de novembro, das 10h às 19h

Local: Rua do Lavradio, entre a Av. Mem de Sá e a Av. Visconde do Rio Branco, Centro do Rio

Show: Ninho de Choro

Classificação: Livre

Grátis