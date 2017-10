Projeto Ônibus Lilás leva assistência às mulheres em Cabo Frio

A Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos leva, nesta segunda-feira (30/10), o Ônibus Lilás à cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, em mais uma ação da campanha Outubro Rosa: Essa Luta é Nossa! A unidade móvel oferece assistências jurídica e psicossocial às mulheres.

Haverá distribuição de folhetos informativos sobre o câncer de mama, com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

A campanha Outubro Rosa: Essa Luta é Nossa! arrecada lenços e turbantes que serão doados a pacientes que lutam contra o câncer de mama. Na estação do BRT Alvorada, há uma caixa para que a população possa fazer as suas doações, das 9h às 17h, até o fim deste mês. Desde o dia 1° de outubro, o Bondinho do Pão de Açúcar recebe iluminação especial.

Serviço

Dia 30/10 – Cabo Frio - (CRAS Tamoios - Rua Sorocaba, n° 8, Sambura - 2° Distrito Tamoios)