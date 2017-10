Operação conjunta de ordenamento urbano apreende 984 garrafas no Maracanã

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) coordenou uma ação integrada com outros órgãos da Prefeitura no entorno do Maracanã, na noite deste sábado (28), que terminou com 984 bebidas diversas apreendidas. Ocorrida no mesmo dia da disputa entre Vasco e Flamengo, a operação faz parte da Macrofunção de Ordenamento e Gestão Sustentável dos Espaços Públicos (Mosep) e começou no início da tarde para coibir irregularidades como a venda de bebidas alcoólicas ao redor do lendário estádio. Uma pessoa foi conduzida a delegacia por porte de entorpecente e exercício ilegal da profissão.

Além das garrafas, 50 kg de doces, 119 biscoitos, 42 capas de chuva, 32 cigarros, 23 guarda-chuvas, 10 isopores, 5 triciclos, 2 guarda-sóis, 2 carrinhos de mão, 2 carrinhos de mercado, 1 churrasqueira e 1 saco de carvão foram recolhidos. Ao todo, foram aplicados 15 autos de apreensão.

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano (Cgeu) e a Polícia Militar estiveram no local.